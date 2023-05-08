Кроос: Манчестер Сіті? Реал звик грати у таких матчах

08 травня 2023

Тоні Кроос, getty images

Німецький півзахисник дав коментар напередодні важливого матчу.

Реал на Сантьяго Бернабеу у Мадриді прийме Манчестер Сіті у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Півзахисник мадридців Тоні Кроос запевнив, що не може бути ніяких виправдань в такій грі.

"Ми очікуємо побачити дуже сильного суперника в особі Манчестер Сіті. Ця команда чудово грає. Нам потрібно сильно зіграти у захисті та забивати голи. Ми звикли грати у таких матчах.

Гравці втомилися? Ні, у нас все гаразд. Ми не шукатимемо виправдань. Не можна почуватися втомленим перед півфіналом Ліги чемпіонів", — наводить слова німця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 9 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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