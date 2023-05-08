Мілан — Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Міланське дербі у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

В рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів Мілан зіграє проти Інтера. Востаннє команди зустрічались у Лізі чемпіонів 18 років тому. Тоді на стадії 1/4 фіналу сильнішим був Мілан, який в підсумку програв Ліверпулю у легендарному стамбульському фіналі.

За версією букмекерів, команда Сімоне Індзагі — фаворит цієї зустрічі. На перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2,57. Переможний результат Мілана, своєю чергою, оцінюється у 3,15.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,35.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Мілан переможе щонайменше у два голи. Ризикнемо поставити на 3:1. Коефіцієнт на таку подію — 30. Але зазначимо, що ставка доволі авантюрна.

Також зазіхнемо на ставку "нічия в одному з таймів". Коефіцієнт — 1,42.

Матч Мілан — Інтер відбудеться у середу, 10 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.