Мілан — Інтер: де дивитись матч 10.05.2023 ЛЧ

Дізнайся, де дивитися перший матч півфіналу головного єврокубкого турніру.

У середу, 10 травня, відбудеться перший матч півфіналу Ліги чемпіонів, під час якого Мілан зіграє проти Інтера.

Мілан — Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гра пройде у Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що команди зустрінуться у рамках 1/2 фіналу головного єврокубку вперше з сезону-2002/03, коли "росонері" пробилися до фіналу за правилом виїзного гола (0:0, 1:1).

Де дивитись матч Мілан – Інтер?

В Україні матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером покаже медіасервіс MEGOGO. У цьому випадку поєдинок транслюватиме канал "MEGOGO Футбол 1".

У Серії А обидва колективи ведуть боротьбу за зону Ліги чемпіонів: між сусідами по стадіону та місту лише два очки за чотири тури до фінішу. При цьому, друге (Ювентус) та п'яте місця (Мілан) поділяють лише п'ять балів.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.