Реал — Манчестер Сіті: де дивитись матч 09.05.2023 ЛЧ

Дізнайся, де дивитися перший матч півфіналу головного єврокубкого турніру.

У вівторок, 9 травня, Реал на своєму полі прийме Манчестер Сіті у рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись Реал – Манчестер Сіті?

У прямому ефірі двобій покаже платформа MEGOGO. Крім того, перед грою буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять очікування від зустрічі.

Зазначимо, що у своїй історії команди між собою зустрічалися 10 разів, здобувши по 4 перемоги. Ще 2 рази було зафіксовано нічию.

Команди повторять торішнє протистояння: тоді у першій грі "городяни" на своєму полі перемогли з рахунком 4:3, після чого в Іспанії до кінця перемагали з мінімальним рахунком. Проте за лічені хвилини "бланкос" перевернули перебіг зустрічі та вийшли у фінал.

У першому матчі "королівський клуб" не зможе розраховувати на Едера Мілітао, який перебрав жовтих карток. Також залишається відкритим питання щодо участі Луки Модрича.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал – Манчестер Сіті.