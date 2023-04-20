Думфріс: Протистояння з Міланом у півфіналі буде особливим

Нідерландець вважає, що півфінальні матчі будуть дуже видовищними.

Захисник міланського Інтера Дензел Думфріс прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:3), що дозволило "нерадзуррі" пройти в півфінал турніру.

"Неймовірні відчуття! Ми зробили колосальні зусилля. Бенфіка — дуже динамічна команда, яка чудово грає з м'ячем", - сказав нідерландець.

Також він спрогнозував протистояння з Міланом у півфіналі турніру.

"Протистояння з Міланом у півфіналі буде особливим. З нетерпінням чекаємо на нього", — підсумував Думфріс.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка.