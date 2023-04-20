Анрі: Гвардіолi саме час виграти Лігу чемпіонів

20 квітня 2023

ТЬЄРРІ АНРІ, GETTY IMAGES

Француз вболіває за свого колишнього тренера.

Ексгравець Барселони Тьєррі Анрі дав прогноз на півфінал Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті.

"Я поставлю проти Реала. Думаю, Манчестер Сіті виграє та вийде у фінал. Хосепу Гвардіолi саме час виграти Лігу чемпіонів, щоб покінчити з критикою. У цьому полягає моє бажання", – сказав Анрі в ефірі CBS Sport.

Перші матчі півфіналу пройдуть 9/10 травня, а матчі-відповіді відбудуться 16/17 травня. У другій парі зійдуться Інтер і Мілан. Фінал пройде 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі.

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