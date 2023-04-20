Тухель — перший за 32 роки тренер Баварії, який виграв тільки два матчі зі стартових шести на посаді

Саме на цей період припав виліт команди з двох турнірів.

Свого часу несподіваною стала звістка про те, що мюнхенська Баварія припинила відносини з головним тренером Юліаном Нагельсманном, а вже наступного дня команду очолив інший відомий спеціаліст — Томас Тухель.

Це рокірування на керівній посаді в головній команді відбувалось на тлі великої кількості складних матчів для команди, тож не дивно, що результати "Рекордмайстера" далекі за якістю від очікуваних.

Зокрема, у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Це була вже шоста гра німецького чемпіона з Тухелем на чолі, а її невтішний результат дозволив йому записати своє ім’я до історії колективу з негативним контекстом.

Із шести матчів за Тухеля Баварія виграла тільки два — у дортмундської Боруссії (4:2) та Фрайбурга (1:0) в чемпіонаті, тоді як зіграла внічию з Гоффенгаймом та Сіті (двічі по 1:1), а також поступилась тому-таки Фрайбургу в Кубку Німеччини (0:1) й містянам у Лізі чемпіонів (0:3).

Останнім тренером, який стартував із Баварією з такими скромними здобутками був Сьорен Лербі ще в 1991 році.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.