Аке підтвердив, що має пошкодження після матчу проти Баварії

Захисник ризикує завершити сезон достроково.

Англійський Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мюнхенської Баварії, що забезпечило йому вихід до наступного раунду змагань.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола за ходом звітного протистояння відзначався лише поодинокими замінами, проте одна з них була спричинена погіршенням самопочуття його виконавця.

Ідеться про центрального захисника Натана Аке, якого на 66 хвилині зняли з гри на користь появи Емеріка Лапорта.

Після завершення протистояння нідерландський виконавець мав розмову з журналістами, під час якої розкрив деталі свого стану.

"Я вже мав схожі відчуття раніше. Але цього разу вони трохи слабші. Болить підколінне сухожилля. Хоча, чесно кажучи, із цією ділянкою тіла ніколи не знаєш, що там відбувається насправді.

У четвер будем робити необхідні дослідження, і тоді, сподіваюсь, мені скажуть лікарі, що все не так уже й погано", — заявив нідерландський виконавець.

Зазначимо, що Аке страждав від травми підколінного сухожилля та її наслідків двічі за ходом сезону-2020/21, коли загалом пропустив 24 матчі своєї команди.

Наступний суперником англійського Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів стане мадридський Реал.