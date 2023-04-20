Бернарду Сілва: Є жага помсти по відношенню до Реала

Півзахисник прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Англійський Манчестер Сіті в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти мюнхенської Баварії на чужому полі, чого було цілком достатньо для продовження участі команди Хосепа Гвардіоли в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Бернарду Сілва розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Це були два різні матчі й ця гра була взагалі не схожою за своєю стилістикою на попередню. Усі вважали, що ми вже пройшли до півфіналу, але Ліга чемпіонів працює не так.

Ми показали, що знаходимося на тому рівні, якого вимагають від команди ці змагання. Ми дуже щасливі, тому що здолати Баварію саме таким чином дуже нелегко. Ми задоволені місцем у півфіналі.

Є жага помсти по відношенню до Реала, тому що поразка минулого року була дуже важкою. Зараз у нас є велике бажання потрапити до фіналу й виграти цей титул, який стане першим подібним в історії для Манчестер Сіті.

У нас є шанс поїхати до Мадриду, щоб виграти вже в першому матчі. Однак ми розуміємо якість Реала. Особливо в цьому турнірі", — заявив португальський виконавець.

Наступний суперником англійського Манчестер Сіті стане мадридський Реал.