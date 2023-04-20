Горецка: Баварія дуже засмучена тим, що не змогла здійснити маленьке диво

Півзахисник прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія на власному полі напередодні зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Леон Горецка розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Звичайно, ми дуже засмучені тим, що сьогодні не змогли здійснити маленьке диво.

Ми показали нашу найкращу гру, але було багато дрібниць, які йшли проти нас в обох іграх, і чогось просто було постійно недостатньо на завершення наших атак.

Треба розглядати кожну ситуацію окремо, але врешті-решт ми просто не зважились ризикнути. На це можуть бути різні причини. Звичайно, відсутність холоднокровності перед чужими воротами також є частиною цього", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.