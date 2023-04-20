Кімміх: Хотів би побачити другий тайм, із початку якого коли ми б вигравали 1:0

Півзахисник прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник та капітан "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх, на рахунку якого єдиний м’яч команди за всю двоматчеву дуель, розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Ми дуже хотіли повести за рахунком ще в першому таймі і мали для цього хороші нагоди. Саме тому дуже прикро, що нам не вдалось зробити рахунок 1:0 до того, як ми в підсумку пропустили. Я хотів би побачити другий тайм, із початку якого коли ми б вигравали 1:0.

Якщо ви подивитесь на обидві гри, то не побачити брак волі до перемоги з нашого боку. Ми погано грали, можливо, десь 20 або 30 хвилин протягом 180 хвилин загального часу. Ми точно були не гіршою командою в цьому протистояння.

Сьогодні ми намагались подолати дефіцит після першого матчу. Це було реально зробити, але нам це не вдалось.

Важко сказати, що сталося б за іншого тренера на чолі команди. Я думаю, що Томас Тухель ще принесе нам велику користь. Звичайно, це складна ситуація для нього. Він приходить сюди, і команда відразу має дуже важливі ігри.

У той самий час для нас, гравців, більше немає виправдань. Ми не можемо звинувачувати тренера чи щось інше. Це ми граємо на полі, і ми повинні були все виправити.

Ми продовжимо працювати з новим тренером. І я думаю, що це буде гарний досвід", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.