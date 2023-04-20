Саліхаміджич: Усі чекали на перший гол

20 квітня 2023

Хасан Саліхаміджич, Getty Images

Функціонер клубу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні мюнхенська Баварія в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри спортивний директор "Рекордмайстера" Хасан Саліхаміджич розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Уболівальники сьогодні були надзвичайними. Усі чекали на перший гол. На жаль, ми не встигли забити раніше за суперників.

Загалом ми грали добре, тривалий час були кращими за опонентів і мали багато моментів. Шкода, але ми все одно змушені залишити турнір.

Тим не менш, ми можемо завершити цю гру з високо піднятою головою.

Ми повинні забивати більше голів. Перед початком сезону ми всі разом планували склад, уключно з колишнім тренерським штабом. Попрацюємо над цим влітку", — заявив функціонер клубу.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.

Джерело: ФК Бавария

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