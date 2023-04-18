К'єр: Невідомо, коли ще Мілан братиме участь у матчах такого калібру

Захисник висловився напередодні надважливого матчу.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі зіграє проти іншого представника Серії — Мілану.

Захисник господарів поля Сімон К'єр дав коментар перед матчем.

"Невідомо, коли ще ми братимемо участь у матчах такого калібру. Такі вечори запам'ятовуються на все життя, на щастя чи на жаль. Але заради таких вечорів ми граємо у футбол. Заради емоцій, заради адреналіну.

Перший матч на Сан-Сіро був одним із найкращих у моїй кар'єрі. Завтра буде інший поєдинок. Ці матчі дають різні почуття", — наводить слова данця офіційний сайт УЄФА.

Матч Наполі — Мілан відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.