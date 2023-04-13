Куртуа: Ріал міг забити й три або навіть чотири голи

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Челсі.

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мадридський Реал переграв лондонський Челсі.

​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "галактікос" Тібо Куртуа після завершення зустрічі поділився враженнями від подій на полі.

"У перші 20 хвилин суперники добре грали в контратаках і створили нам чимало проблем. Але решту часу після цього Реал був кращим на полі.

Окрім того, що ми добре захищалися, ми також могли б забити й три або навіть чотири голи, якби ми впорались із другим взяттям воріт раніше. Очевидно, що це б змінило хід подій у всій дуелі.

Матч-відповідь на полі Челсі буде дуже важким, але ми виконали своє завдання сьогодні. Нам доведеться добре грати вже від самого початку матчу в Лондоні для того, щоб розраховувати на путівку до наступного раунду", — заявив бельгійський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.