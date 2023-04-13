Ельмас: Я не знаю, що й сказати стосовно суддівства. Це було божевілля

Форвард Наполі прокоментував поразку від Мілана.

Наполі напередодні поступився Мілану на полі суперників у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Партенопеї" Еліф Ельмас після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Я не знаю, що й сказати стосовно суддівства. Це було божевілля. Здається, рефері попередив усіх наших гравців, які порушували правила!

Суперники робили такі ж фоли, як і ми, але жодних жовтих карток не отримували. Це те, із чим до цього в поточному сезоні ми ще не стикались. Через це ми почали нервувати в певний момент на полі.

Коли ми приїхали сюди, ми знали, що Мілан — сильна команда. Ми провели хорошу гру, і нам доведеться провести ще одну на Марадоні.

Усі матчі важкі, і важливі гравці будуть відсутні, але нам доведеться швидко прийти до тями й подивитись, що тренери запропонують нам робити в матчі-відповіді.

Роль центрального нападника? Для мене це було вперше в кар’єрі, але мені сподобалось. Можу грати з будь-якого боку лінії атаки", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж Наполі та Міланом відбудеться 18 квітня.