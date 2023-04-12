Мілан з мінімальним рахунком здолав Наполі на Сан-Сіро

Команда Стефано Піолі використала свій шанс наприкінці першого тайму, натомість суперник мав більше моментів та не зміг забити.

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів Мілан вдома, на Сан-Сіро, приймав Наполі.

Наполі вже на першій хвилині міг забивати, але Хвіча Кварацхелія змарнував чудову можливість відкрити рахунок. А за хвилину був момент в Маріо Руй, але той не влучив у площину. Замбо-Ангісса змарнував свою можливість за дві хвилини також. Так і пройшла перша половина тайму — під диктовку Наполі.

Проте не забиваєш ти — забивають тобі. Мілан зміг використати чи не перший свій момент. На 40 хвилині, після того, як Діас виконав індивідуальний прохід зі своєї половини поля та віддав на Леао, португалець прострілив, а Беннасер забив свій дебютний гол в ЛЧ сильним ударом у лівий верхній кут воріт.

Другий тайм Наполі починав у якості наздоганяючих, і мав моменти у перші хвилини. Ельмас головою сильно бив, але Меньян міг врятувати команду. А на 75 хвилині неаполітанці залишились у меншості після того, як хавбек Замбо-Ангісса отримав другу жовту. Спочатку він зірвав атаку, знісши Тео Ернандеса. А за чотири хвилини знову сфолив на Тео, за що й покинув поле.

Наполі вдесятьох останні 15 хвилин матчу було досить непросто. Проте команда бігла уперед та мала моменти, зокрема Ді Лоренцо та Олівера. Проте "россонері" грамотно діяли у захисті та довели матч до мінімальної перемоги.

Мілан - Наполі 1:0

Гол: Беннасер, 40

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія — Тоналі, Беннасер (Салемакерс, 67), Леау, Крунич, Даіс (Ребич, 80) — Жиру.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Руй (Олівера, 81) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 81) — Ельмас, Кварацхелія (Політано, 81) — Лосано (Распадорі, 69).

Попередження: Зелінські, Піолі (за межами поля), Беннасер, Замбо-Ангісса, Ді Лоренцо, Кім, Салемакерс, Ррахмані.

Вилучення: Замбо-Ангісса (друга жовта).