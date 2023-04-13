Стрічка новин

00:30

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.04.2023

00:16

​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу 12.04.2023

23:59

Мілан з мінімальним рахунком здолав Наполі на Сан-Сіро

23:56

Челсі в меншості та без Мудрика не склав конкуренції Реалу на Сантьяго Бернабеу

23:40

Беннасер став четвертим африканським гравцем Мілана, який забивав у Лізі чемпіонів

22:58

Бензема зрівнявся з Раулем за кількістю матчів у Лізі чемпіонів за Реал

21:59

Реал Мадрид — Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 12.04.2023

21:59

Мілан — Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 12.04.2023

21:02

Лосано замінить травмованих форвардів Наполі у старті в матчі з Міланом

20:37

Мудрик залишився на лаві запасних у першому матчі проти Реала