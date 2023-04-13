Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу 12.04.2023

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів Мілан вдома, на Сан-Сіро, приймав Наполі і зміг перемогти.
Команда Стефано Піолі встояла під сильним натиском у першому таймі та забила зусиллями Беннасера. У другому таймі гості грали у меншості із 75 хвилини — другу жовту отримав Замбо-Ангісса.
Відео гола та огляд матчу:
Мілан - Наполі 1:0
Гол: Беннасер, 40
Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія — Тоналі, Беннасер (Салемакерс, 67), Леау, Крунич, Даіс (Ребич, 80) — Жиру.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Руй (Олівера, 81) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 81) — Ельмас, Кварацхелія (Політано, 81) — Лосано (Распадорі, 69).
Попередження: Зелінські, Піолі (за межами поля), Беннасер, Замбо-Ангісса, Ді Лоренцо, Кім, Салемакерс, Ррахмані.
Вилучення: Замбо-Ангісса (друга жовта).