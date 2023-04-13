Ді Лоренцо: Наполі залишився задоволеним власною грою

Захисник Наполі прокоментував поразку від Мілана.

Наполі напередодні поступився Мілану на полі суперників у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"У нас було правильне ставлення до гри. Перепрошую в наших уболівальників за поразку, але є перед матчем-відповіддю в нас є неабияка впевненість у собі.

Ми створили багато гольових нагод, хоча й у нас не було центрального форварда в стартовому складі. Команда показала себе добре, а Ельмас зіграв дуже хороший матч попереду. Ми залишились задоволені власною грою.

Ми грали на рівних проти Мілана, і навіть після вилучення нам вдалось створити моменти для забитих м’ячів, але Меньян зробив кілька видатних сейвів.

Тепер ми звернемо увагу на виїзний матч у лізі, а потім будемо готуватися до матчу-відповіді. Ми переконані, що зможемо пройти до наступного раунду. Нам буде не вистачати кількох гравців через дискваліфікацію, але в нас є якісна команда яка може віддати всі сили заради підсумкового успіху", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж Наполі та Міланом відбудеться 18 квітня.