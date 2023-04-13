Калабрія: Якщо я не можу говорити як капітан з арбітрами, то хто тоді може взагалі?

Захисник Мілана прокоментував перемогу над Наполі.

Напередодні Мілан переграв Наполі на власному полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник та капітан "россонері" Давіде Калабрія після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Рефері постійно підкликав мене та Ді Лоренцо до себе впродовж усієї гри, тому що були якісь проблеми з системою VAR, яка то працювала, то не працювала.

Проте, коли я попросив у нього пояснень, четвертий арбітр мене відштовхнув подалі.

Я не розумів, чому я не можу говорити з ними в статусі капітана команди. Окрім того, я отримав жовту картку, яка, як я вважаю, була дуже дурною. Якщо я не можу говорити як капітан із ними, то хто тоді може взагалі? Не хочу продовжувати цю полеміку, бо мені здається марним говорити про це.

Чесно кажучи, ще є над чим попрацювати, наша робота над собою ще не закінчена. На нас очкує ще один матч у Неаполі, де місцеві вболівальники будуть підтримувати свою команду. Ми знаємо, які вони гарячі, бо відчуваємо це на собі кожного разу.

Але сьогодні ввечері вони чули тільки наших фанаті, і було дуже важко говорити один з одним навіть на відстані двох метрів. Ми очікуємо подібної гри від себе й у матчі-відповіді, вийдемо на поле з бажанням виграти.

Зараз нам потрібно відпочити, тому що ми граємо через три дні, і ми повинні підготуватися морально, тому що триває дуже важливий момент сезону", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж Наполі та Міланом відбудеться 18 квітня.