Браїма Діаса визнали найкращим гравцем матчу Мілан — Наполі

Півзахисник відмінно зіграв у атакувальній фазі.

Мілан напередодні на власному полі обіграв Наполі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Єдиний м’яч у звітній зустрічі прийшов збоку господарів, і став можливим лише за умови результативної передачі атакувального півзахисника "россонері" Браїма Діаса.

Саме його в підсумку організатори змагань і визнали найкращим футболістом у матчі на стадіоні Сан Сіро.

Із цим рішенням УЄФА, утім, не погоджується статистичний портал WhoScored, який віддав перевагу воротареві Мілана Майку Меньяну з оцінкою 7,9, тоді як Діас здобув 7,3 залікових балів.

Серед корисних дій іспанця гольовий пас на Ісмаеля Беннасера, 34 дотиків до м’яча (2,9% ігрового часу), 11 точних передач із 13 (85%), із яких одна була ключовою, одна виграна дуель у повітрі та чотири вдалих спроби дриблінгу з п’яти.

Матч-відповідь поміж Наполі та Міланом відбудеться 18 квітня.