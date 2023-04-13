Вінісіус — найкращий гравець матчу Реал — Челсі

Форвард учергове допоміг команді результативними діями.

Мадридський Реал напередодні на власному полі переграв лондонський Челсі в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Усі дві результативні дії господарів поля відбувались за безпосередньої участі бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, який звітного вечора записав на власний рахунок одразу дві гольові передачі.

Це дозволило організаторам змагань з упевненістю визнати 22-річного виконавця найкращим гравцем зустрічі, що також знаходить підтвердження й у вигляді оцінок статистичного порталу WhoScored.

Вінісіус має оцінку у 8 балів — найліпшу серед інших виконавців на футбольному полі.

Серед корисних дій бразильця, окрім гольових передач, три удари вбік чужих воріт (2 — у площину), 52 дотиків до м’яча (3,5% ігрового часу), 29 точних передач із 36 (81%), із яких чотири були ключовими, 4 вдалих спроб дриблінгу з 6 та 2 удалих спроб відбирання з 3.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.