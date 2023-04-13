Лемпард: Особливі речі можуть статися на Стемфорд Бридж

Керманич Челсі прокоментував поразку від Реала.

Лондонський Челсі напередодні поступився мадридському Реалу на полі суперників у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "пенсіонерів" Френк Лемпард після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Особливі речі можуть статися на Стемфорд Бридж. Ця дуель — великий виклик для нинішнього Челсі. Нам протистоїть така високоякісна команда, як Реал, проте двері до наступного раунду все ще залишаються відкритими, і це залежить лише від нашого бажання та спроможності.

У мене змішані емоції щодо цієї гри. Із 11 гравцями на полі ми були здатні грати на рівних із суперниками. Могли б у деяких моментах показати себе краще, тому є над чим працювати. У нас були можливості, якими ми в підсумку не скористались.

Після цього, залишившись удесятьох на полі, ми дали суперникам створити забагато моментів біля власних воріт. Ми повинні вірити, і я в цьому повинен бути першим, хто так вважає, що в нас ще є шанси.

Якщо ви думаєте, що можете виграти в такій грі, уболівальники підтримають вас. Тепер ми хочемо показати щось на власному полі та змінити історію. У цій ситуації потрібно бути особливо наполегливими.

Вінісіус є великою небезпекою для будь-якого суперника. Жовта картка для Фофана була такою швидкою, що змусила нас нервувати. Цього гравця Реала було важко контролювати. Із системою з п’ятьма захисниками ми хотіли вести гру, і мали б зіграти краще.

Для Стерлінга та Феліша це була важка гра. Їм довелося багато працювати в обороні. Жоао дуже талановитий, як і Стерлінг, але мені нічого додати окрім того, що ви й самі побачили на полі.

Перше, що спадає мені на думку, — потрібно більше працювати на тренуваннях. Ви повинні мати впевненість, як індивідуально, так і в плані команди. Якщо ви працюєте, щось може змінитися. Ви повинні продовжувати це робити. Гравці хочуть забивати голи, але іноді їм просто потрібна впевненість і підтримка.

Вилучення не було тактичним питанням, це радше був момент із відсутністю зосередженості в окремій ситуації. Якщо таке відбувається, це означає, що гравці були не там, де повинні були б бути. Ви повинні контролювати лінію захисту. Це розчаровує, тому що Реал Мадрид має мав багато шансів, коли ми залишилися з 10 гравцями. Цього не мало б бути відбуватись.

Не думаю, що якась гра змінить моє майбутнє. Я тут до кінця сезону, і я це чудово розумію. Я не думаю про травень чи червень, я думаю про те, що я зараз можу зробити", — заявив англійський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.