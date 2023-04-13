Анчелотті: Задоволений, що Реал здобув перевагу в цій двоматчевій дуелі

Керманич Реала прокоментував перемогу над Челсі.

Мадридський Реал напередодні переграв лондонський Челсі на власному полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

​Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений, тому що ми здобули перевагу в цій двоматчевій дуелі, що й було нашою метою цього вечора. Команда загалом зіграла добре, але на перших хвилинах ми займали дещо неправильні позиції.

Алаба й Мілітао постійно залишались позаду на самоті, тому що Карвахаль і Камавінга зависоко пресингували попереду. Десь на десятій хвилині ми це виправили, і команда після того добре впоралась із викликами.

Вальверде, мабуть, був найкращим гравцем на полі. Він грав із великою енергією та допомагав нам в обороні. Я думаю, що Феде був вражаючим у тому, як він боровся за м’яч, щоб допомагати нам відбити атаки суперників.

Зрештою, це — чвертьфінал Ліги чемпіонів, одинадцять гравців починають гру проти одинадцятьох. Ми добре впоралися, а коли отримали нагоду забити ще один, то просто це зробили. Гра в нашому виконанні була хорошою, як і підсумковий результат. Але ми могли виступити й краще в останній третині, коли повністю контролювали гру.

Вінісіус намагався завершувати багато разів, і іноді йому не вистачало футбольного розуму, щоб вибрати краще рішення й знайти Бензема. Але сьогодні він віддав дві результативні передачі, і це було дуже, дуже важливо, як і завжди. Кроос і Модрич у цих іграх також демонструють, що мають досвід і вміння дуже добре керувати всіма ситуаціями на полі", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.