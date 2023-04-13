Спаллетті: Тієї хвилини, коли я думав про заміну Замбо-Ангісса, він отримав другу жовту картку

Керманич Наполі прокоментував поразку від Мілана.

Наполі напередодні поступився Мілану на полі суперників у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Наполі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Нам позаяк потрібно насолоджуватися цим вечором. Якщо ви здобуваєте успіх у матчах подібного важкою працею та жертвами, ви не повинні ні про що шкодувати. Потрібно виходити на поле й грати в футбол.

Дуель усе ще відкрита. Ми знали, що буде важко привезти додому результат, який міг би наперед забезпечити кваліфікацію до наступного раунду. Я повинен привітати своїх гравців. Була можливість трохи відігратись за те, що сталося в лізі.

Я бачив чудову реакцію. Мої гравці не мають значного міжнародного досвіду, але вони чудово відреагували на поразку в чемпіонаті.

Ангісса та Кім не будуть грати в матчі-відповіді? Ми зайшли так далеко, тому що виграли багато ігор, і якщо ви віддаляєтесь на 20 очок до таких команд, як Інтер та Мілан, це свідчить про те, що було багато позитивних моментів.

Ми не залежимо лише від одного гравця, а від правильного характеру, від правильного ставлення. Якщо ви надаєте ваги дискваліфікаціям, завдання стають складнішими.

Але якщо ви думаєте, що ви все одно залишатимуться однаково сильними, то, мабуть, так воно й буде. Ельмас виконав чудову роботу в пресингу. Без гравця на вістрі атаки ми заробили забагато кутових, під час яких вирішальну роль відігравав Меньян. Я фактично заново відкрив для себе чудовий стиль Наполі.

Я думав про заміни, Ангісса був серед них. І саме тієї хвилини, коли я думав про його заміну, він отримав другу жовту картку. Якби я вирішував, я б дав жовту Круничу, який учинив гірший фол, або ж Зелінські. А неспортивний вчинок Леао був шокуючим.

Окремо додам, що те, що сталось на трибунах у матчі проти Мілана, було дуже поганим. Якщо я знову побачу подібні витівки вболівальників, я залишу лаву для запасних", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж Наполі та Міланом відбудеться 18 квітня.