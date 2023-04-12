Спалетті: Я знаю свою команду, і вона зробить усе, щоб перевершити Мілан

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками перед грою з Міланом.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Сподіваюся, крім цього, у нас попереду буде ще багато важливих матчів. Ми переживаємо хороший етап у своїх кар'єрах, гравці і я сам. Необхідно перенести свої бажання й ентузіазм на поле. Це турнір чемпіонів, а чемпіони не шкодують себе, чемпіони знаходять потрібні сили.

Я знаю свою команду, і вона зробить усе, щоб перевершити Мілан", — наводить слова Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Матч Мілан — Наполі відбудеться сьогодні, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.