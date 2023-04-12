Захисник Бенфіки Сілва: Поразка від Інтера ніяк не вплине на наші амбіції

Португальці стурбовані поразкою.

Захисник Бенфіки Антоніу Сілва прокоментував поразку від Інетра в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

"Несправедливий результат. Перший тайм був рівним, а на хід другого вплинули забиті голи. Вони забили два однакові м'ячі. Ми були готові до того, що крайні захисники підуть на дальню штангу, але Інтер теж має майстерних гравців.

Ми заслуговували на більше. Ми мали моменти. Справедливим результатом стала б нічия. Але це лише перша половина протистояння. Будемо Бенфікою. Зіграємо у свою гру у матчі-відповіді. Поразка 0:2 ніяк не вплине на наші амбіції", – сказав цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.