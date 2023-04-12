Кан: Манчестер Сіті — команда абсолютного світового класу

Очільник Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА програла англійському Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Голова правління "Рекордмайстера" Олівер Кан після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми, звичайно, розчаровані. Як мені здається, усі ми уявляли собі підсумок першої гри трохи інакше. Манчестер Сіті — команда абсолютного світового класу, якщо не найкраща в Європі. Але футбол — це, передусім, результати, і я думаю, що в нас сьогодні були шанси зачепитись за потрібний для себе.

Ми пропустили дальній удар, потім мали кілька власних непоганих моментів шанси і дуже добре почали другий тайм. На цьому рівні проти такої команди ви не повинні нічого дозволяти зробити суперника, але й самі не повинні робити помилок, тому що за них покарають одразу. Після 0:2 у нас виникли проблеми, і в підсумку ми пропустили ще й третій м’яч.

Зараз не варто докоряти собі та бачити все в негативному забарвленні. У нас все ще залишаються великі шанси виграти чемпіонський титул, тому нам слід зосередитися на суботній, а потім попереду ще буде матч-відповідь.

Я знаю, що все це виглядає не дуже добре, але я пережив неймовірні речі у футболі за часи своїх виступів. Наш обов’язок — віддати всіх себе та спробувати зробити все залежне від нас у матчі-відповіді, показавши нашим уболівальникам у Мюнхені та по всьому світу, що ми ніколи не здаємось", — заявив німецький функціонер.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня.