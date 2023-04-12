Мхітарян: Один із найкращих матчів Інтера в цьому сезоні

Півзахисник Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер здобув перемогу на виїзді над лісабонською Бенфікою.

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "змій" Генріх Мхітарян після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Це один із наших найкращих матчів у цьому сезоні, тому я думаю, що ми заслуговували на перемогу, але це лише перший крок, і нам потрібно знову зіграти так само вдало наступного тижня. Ми зробимо все можливе, щоб пройти до півфіналу.

Зараз ми повинні спочатку подумати про Монцу, а вже потім — знову про Бенфіку. Ми знаємо, що Бенфіка — дуже хороша команда, але ми готові грати в свою гру, перемагати і йти до наступного раунду.

Не кожен день ви граєте в чвертьфіналі Ліги чемпіонів і маєте настільки вдалий вечір. Ми повинні розвивати власний успіх і пам’ятати, що це лише перший крок.

Ми створювали щільність уздовж усього поля, грали наполегливо в кожній зоні і намагалися охопити всі ділянки. Чому ми не можемо грати так само в Серії A? Нам теж цікаво дізнатись відповідь на це питання", — заявив вірменський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.