Горецка: У Баварії жалюгідна стартова позиція перед матчем-відповіддю

Півзахисник Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась англійському Манчестер Сіті в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на виїзді.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "Рекордмайстера" Леон Горецка після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що ми припустились індивідуальних помилок. Ми й самі про це знаємо. У наші ворота залетів ще один дивовижний гол, як і проти Фрайбурга. Але тоді насправді гра була під нашим контролем.

Я думаю, що ми провели досить хорошу гру. Після 0:2 і 0:3 ми попливли на нетривалий час. Звестись на ноги було важко, але реакція в кінці була хорошою. Ми намагались кинути всі сили на те, аби змінити ситуацію перед матчем-відповіддю. Проте, зрештою, 0:3 — це вже головний біль.

Я відчув, що перші 15 хвилин другого тайму були навіть кращими, аніж весь перший тайм у нашому виконанні. Ми зробили чимало якісних дій у той відтинок часу. Я не думаю, що є багато команд, які могли б настільки домінувати на цій арені.

Але потім індивідуальна помилка трохи збила нас із вірного напрямку. Усяке може траплятись. Ми маємо зробити з цього висновки, знову підняти голову й спробувати перемогти в матчі-відповіді.

Хоча нічого приховувати — у нас жалюгідна стартова позиція", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня.