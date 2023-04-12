Де Лігт: Манчестер Сіті грав краще за Баварію

Захисник Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Напередодні мюнхенська Баварія на виїзді поступилась англійському Манчестер Сіті в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "Рекордмайстера" Маттейс де Лігт після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Щиколотка трохи болить, але це нормально, якщо ти граєш у такий контактний вид спорту, як футбол.

Що ж до гри, то Манчестер Сіті мав хороші моменти в першому таймі, але й ми теж намагались не відставати в цьому плані. Звичайно, прикро, що ми завершили гру саме таким чином.

Сьогодні довелось грати проти дуже хорошого суперника, але, звичайно, ми теж показали себе дуже непогано, у нас теж було достатньо шансів забити. Однак, звичайно, не настільки так багато, як у Манчестер Сіті. Вони грали краще за нас.

Ми повинні триматися разом. Зараз у нас гра проти Гоффенгайма, яка є дуже важливою для нас, а потім — знову Ман Сіті, але вже вдома.

Звичайно, сьогоднішня гра не допомагатиме нам у матчі-відповіді, але в футболі може бути все, що завгодно. Головне, щоб ми залишались одним цілим та якісно розібрали цю гру.

Ми повинні дивитися вперед, тому що в нас ще багато важливих ігор", — заявив нідерландський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та міланським Інтером відбудеться 19 квітня.