Мюллер: Були етапи гри, коли Баварія була дуже задоволена власною роботою

Форвард Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія поступилась англійському Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Тут важко щось аналізувати. У нас були етапи гри, коли ми були дуже задоволені власною роботою, але все одно десь не вистачало ефективності в атаці.

Після перерви ми мали нагоди для того, аби зрівняти рахунок. Проте, на жаль, у середині другого тайму гра пішла іншим шляхом. Звичайно, зайва напруга довкола матчу через високий рівень змагань нам нашкодила", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та міланським Інтером відбудеться 19 квітня.