Мюллер: Були етапи гри, коли Баварія була дуже задоволена власною роботою

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія поступилась англійському Манчестер Сіті на полі суперників.
Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.
"Тут важко щось аналізувати. У нас були етапи гри, коли ми були дуже задоволені власною роботою, але все одно десь не вистачало ефективності в атаці.
Після перерви ми мали нагоди для того, аби зрівняти рахунок. Проте, на жаль, у середині другого тайму гра пішла іншим шляхом. Звичайно, зайва напруга довкола матчу через високий рівень змагань нам нашкодила", — заявив німецький виконавець.
Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та міланським Інтером відбудеться 19 квітня.