Саліхаміджич: Індивідуальних помилок на такому рівні не повинно бути

12 квітня 2023

Хасан Саліхаміджич, Getty Images

Спортдир Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступилась англійському Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Спортивний директор "Рекордмайстера" Хасан Саліхаміджич після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре грали до 70-ї хвилини, добре захищалися і створювали хороші моменти. Такий удар, який удався Родрі, може вибити вас із стану рівноваги, але ми все одно продовжували грати.

На початку другого тайму Баварія показала себе найліпшим чином, мала гольові моменти, але забити не змогла. Індивідуальних помилок на такому рівні не повинно бути, але вони інколи все одно трапляються.

У ті 20 хвилин суперники дійсно нас суттєво переважали. Проте загалом ми добре грали в обороні, але, на жаль, не забили", — заявив боснійський функціонер.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та міланським Інтером відбудеться 19 квітня.

Джерело: ФК Бавария

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