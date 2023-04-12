Онана: Інтер не повинен думати, що вже в півфіналі

Голкіпер Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Міланський Інтер здобув перемогу на виїзді над лісабонською Бенфікою на її ж полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "змій" Андре Онана після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Я завжди кажу, що не варто боятись. Я повторив цю тезу своїм одноклубникам перед грою. Я задоволений тим, що команда зробила: ми страждали в протистоянні проти великого суперника, але мали успіх.

Проте зараз ми не повинні думати, що ми вже в півфіналі, а мусимо зосередитись на чемпіонаті, де нам потрібно надолужити втрачені раніше очки. Далі буде важливий матч проти Монци, а за кілька днів після нього — друга гра проти Бенфіки", — заявив камерунський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.