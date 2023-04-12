Стоунз — найкращий гравець матчу Манчестер Сіті — Баварія

Центральний захисник відмінно виступив у новій ролі.

Англійський Манчестер Сіті напередодні на власному полі переграв мюнхенську Баварію в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола в звітній зустрічі застосував нову тактичну побудову своєї команди з трьома центральними захисниками, при тому, що в його стартовому складі перебували одразу чотири футболісти цього амплуа.

Англійському виконавцю Джону Стоунзу на цьому тлі довелось перейти до опорної зони, і новій ролі, на думку УЄФА, 28-річний футболіст показав себе найліпшим чином за всіх інших футболістів обох команд на полі.

Утім, статистичний портал WhoScored не погодився з рішенням організаторів змагань, визнавши найкращим виконавцем півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву, якому дав оцінку 8,8 балів. Стоунз у той самий час здобув лише 7,4 бали.

Серед корисних дій англійця, гольовий пас на Ерлінга Голанда, один удар у бік чужих воріт, 38 дотиків до м’яча (3,4% ігрового часу), 33 точних передач із 38 (87%), із яких дві були ключовими, одна виграна дуель у повітрі та одне вибиття м’яча за межі штрафного.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня.