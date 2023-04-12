Гвардіола: Я емоційно спустошений — постаршав упродовж гри проти Баварії на 10 років

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Баварією.

Англійський Манчестер Сіті в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА переграв мюнхенську Баварію на власному полі.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Це було важко. Я емоційно спустошений — постаршав упродовж гри проти Баварії на 10 років. Це була дуже виснажлива гра. Тепер я маю відпочити сам, дати хлопцям вихідний, а потім підготувати їх до Лестера.

Я точно знаю, що нам потрібно робити у матчі-відповіді проти Баварії. Якщо ми будемо мати не дуже добрий виступ, вони можуть забити перший, другий та третій. Я знаю це. Мої гравці також про це знають. Сьогодні ми здобули неймовірний результат, але ми й надалі повинні грати в нашу гру.

Якщо ми не будемо грати по-своєму, усе що завгодно може статись. Нам не потрібно зайвий раз говорити про це нашим гравцям. Три роки я провів у Мюнхені, і я добре знаю можливості цієї команди в Європі. Ми повинні дійсно зіграти дуже добре, аби пройти далі. Щоб вибити такі команди, як Баварія, потрібно провести дві хороші гри, а не одну.

Щодо заміни де Брюйне, то нам була потрібна додаткова енергія, і тому я вирішив це зробити. Я тут, щоб ухвалювати рішення, і я роблю це — це моя найкраща риса", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня.