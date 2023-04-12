Шмідт: Не вірю, що в матчі проти Інтера був пенальті

Керманич Бенфіки прокоментував поразку від Інтера.

Лісабонська Бенфіка напередодні поступилась міланському Інтеру на власному полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "орлів" Рогер Шмідт після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Це була важка гра, і я думаю, що обидві команди мали свої шанси. Проте, на жаль, ми не використали свої. Ми тримались у грі до останнього, гравці виклалися на повну, а потім ми пропустили у випадковому моменті з пенальті. Ось така історія цієї гри.

Я вважаю, що нам не пощастило з суддівськими рішеннями, тому що я не вірю, що там був пенальті, тоді як ми повинні були також отримати принаймні один на нашу користь.

Очевидно, що домашня поразка — це не добре, але це лише перша частина двобою. Ми повинні завжди вірити в себе. Інтер грав із більшою ефективністю, і ми повинні зробити те ж саме наступного тижня. Я вірю, що ми можемо перемогти в Мілані.

Зробити лише одну заміну за ходом гри було моїм тренерським рішенням. Гравці на полі добре впорались із власними завданнями, і ми створили чудовий момент на останніх хвилинах", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.