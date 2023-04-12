Тухель: Результат не відображає хід подій на полі

Керманич Баварії прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступилась англійському Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Результат не відображає хід подій на полі. Ми грали з правильним настроєм, непогано виглядали в перші 20 хвилин після перерви, але не знайшли винагороди за власні зусилля.

Почали програвати ще до перерви за підсумком дальнього удару, проте реакція на цей прикрий епізод була дуже хорошою, а вже в другому таймі стали почувати себе ще краще.

Ми намагалися змінити динаміку гри на власну користь. Звичайно, що зараз усі розчаровані. Проте в нас не має відчуття, що рахунок 0:3 відповідає грі, яка має бути за рахунку 0:3.

Змінити хід подій у дуелі тепер стає надзвичайно важким завданням. Але ми не здаємось. Домашня гра в Німеччині — це домашня гра в Німеччині. Усе не закінчиться, поки ми не повернемось у роздягальні, після 90 хвилин у Мюнхені. У житті нічого просто так не дарують", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня.