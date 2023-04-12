Індзагі: Матч-відповідь проти Бенфіки не можна сприймати як належне

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Бенфікою.

Міланський Інтер напередодні переграв лісабонську Бенфіку на її ж полі в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди.

"Це був чудовий виступ із великим обсягом важко виконаної роботи, переміщеннями полем та рішучістю. Ми насолоджуємося цим вечором, але також знаємо, що це лише перші 90 хвилин. Ми дуже добре грали в обох таймах, дозволяючи Бенфіці мало що робити на полі. Хлопці сьогодні грали надзвичайно якісно, але при цьому матч-відповідь не можна сприймати як належне.

Давайте не будемо забувати, що у нас до цього було три гри без перемог, але в цих зустрічах ми заслуговували на більше на футбольному полі. Сьогодні ми отримали своєрідну компенсацію за ці старання, і тому це — чудовий вечір, але доля перепустки до наступного раунду буде вирішена тільки наступного тижня.

Також не думаю, що нам варто забувати, що це наш третій виїзний матч з шести останніх ігор на тлі того, що багато гравців грали за свої збірні. Це не виправдання, але ці хлопці справді вимушені стискати зуби від утоми, аби тільки грати далі. Напевно, тільки в Інтера наразі такий складний розклад.

Джеко отримав картку за святкування на лаві для запасних? У футболі це нормально, команда завжди повинна залишатись єдиною. За ці 18 місяців ви ніколи не чули, щоб я скаржився на зусилля наших гравців. Ми все ще беремо участь у трьох турнірах і маємо продовжувати це робити й надалі.

«Я задоволений своїми гравцями, тому що вони завжди працювали на мене як божевільні. Критика — це добре, я достатньо ввічливий, щоб вислухати, перевірити, звідки вона походить, і йти вперед", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та лісабонською Бенфікою відбудеться 19 квітня.