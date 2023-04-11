Кепа: Вас можуть вибити з турніру, навіть якщо ви погано проведете 20 хвилин у двоматчевому протистоянні

Голкіпер вірить у свою команду в Лізі чемпіонів.

Голкіпер Челсі Кепа дуже задоволений періодом, що він провів в лондонській команді та з великою повагою ставиться до Ліги чемпіонів.

"Ми виграли Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок, клубний чемпіонат світу... За ці чотири з половиною роки ми виграли усі титули в Європі. Це дуже приємно. Зрештою ми граємо заради перемог, щоб піднімати трофеї над головою і святкувати, але не варто забувати і про шлях, який потрібно пройти для досягнення мети, про етапи, які необхідно подолати.

Знаємо, що це Ліга чемпіонів. Розуміємо, якої поваги до себе вимагає цей турнір. Кожна команда, кожен матч, який ви проводите... Вас можуть вибити з турніру, навіть якщо ви погано проведете 20 хвилин у двоматчевому протистоянні. Ми добре це розуміємо та з повагою ставимося до турніру. Ми опинилися серед восьми найкращих команд і дуже хочемо виграти трофей", — наводить слова іспанця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал — Челсі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.