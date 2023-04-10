Гвардіола: Можливо, в матчі проти нас Баварія спробує щось нове

Іспанський тренер — про майбутній матч.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дав коментар напередодні вкрай важливого матчу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Ми хочемо спробувати виграти Лігу чемпіонів. Бути серед елітних команд, таких як Баварія — велика честь. Не можна приймати це як належне. Важливо вийти на поле, зіграти якнайкраще і зробити все можливе, щоб досягти хорошого результату.

Ми подивилися три чи чотири матчі Баварії, які вона провела за Тухеля. Можливо, завтра вони спробують щось нове. Майстерності їм не позичати. Буде важко. Я думаю, що ми можемо покращити, щоб добре зіграти завтра", — наводить слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Баварія зіграє з Манчестер Сіті. Матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.