Шмідт: Інтер здатен змінювати свій італійський стиль гри

Слова коуча Бенфіки перед матчем з "нерадзуррі".

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт висловився напередодні матчу з Інтером в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Крім того, коуч прокоментував поразку від Порту (1:2) в чемпіонаті Португалії.

Про поразку від Порту

"Іноді ми програємо, це частина футболу. Ми повинні зростати та використовувати цю поразку, щоб створити щось позитивне. Команда дуже швидко відновилася ментально, і останні кілька днів ми були повністю зосереджені на Інтері", — сказав Шмідт.

Про Інтер

"Ми аналізували Інтер не лише по матчах із Порту. Він має інший стиль гри. Їм притаманний італійський стиль, але вони здатні змінюватися", — додав тренер.

У вівторок, 11 квітня, португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Початок поєдинку — о 22:00. Слідкувати за матчем можна в нашій онлайн-трансляції.