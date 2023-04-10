Бенфіка — Інтер: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 квітня, португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.
Напередодні єврокубкового матчу Бенфіка поступилася принциповому супернику Порту (1:2), а Інтер поділив очки із Салернітаною (1:1).
Перша гра пройде на стадіоні Ештадіу да Луш у Лісабоні, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Бенфіка — Інтер:
Більше того, в Україні матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Інтером покаже платформа MEGOGO.