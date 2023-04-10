Бенфіка — Інтер: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

10 квітня 2023

Бенфіка - Брюгге, Getty Images

Онлайн-трансляція матчу першого матчу 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 11 квітня, португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

Напередодні єврокубкового матчу Бенфіка поступилася принциповому супернику Порту (1:2), а Інтер поділив очки із Салернітаною (1:1).

Перша гра пройде на стадіоні Ештадіу да Луш у Лісабоні, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Бенфіка — Інтер:

Більше того, в Україні матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Інтером покаже платформа MEGOGO.

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