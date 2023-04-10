Гвардіола: Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів

10 квітня 2023

ПЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив про бажання виграти Лігу чемпіонів.

"Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів. Це потрібно заслужити і ми спробуємо зробити перший крок завтра.

Це питання ставлять уже 6-7 років, це відбувається щосезону. Ми намагалися виграти ЛЧ щосезону, але команди, з якими ми стикалися, теж хороші.

Ми завжди намагаємося виграти, але це не означає, що ми виграємо.

Ми повинні бути ідеальними, щоб досягти хорошого результату з Баварією", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

У 1/4 фіналу Манчестер Сіті зіграє проти Баварії. Перша гра пройде 11 квітня о 22:00.

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