Гвардіола: Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив про бажання виграти Лігу чемпіонів.
"Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів. Це потрібно заслужити і ми спробуємо зробити перший крок завтра.
Це питання ставлять уже 6-7 років, це відбувається щосезону. Ми намагалися виграти ЛЧ щосезону, але команди, з якими ми стикалися, теж хороші.
Ми завжди намагаємося виграти, але це не означає, що ми виграємо.
Ми повинні бути ідеальними, щоб досягти хорошого результату з Баварією", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.
У 1/4 фіналу Манчестер Сіті зіграє проти Баварії. Перша гра пройде 11 квітня о 22:00.