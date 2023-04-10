Шмідт: Ми чекаємо, що Інтер зіграє на межі

Слова коуча Бенфіки перед матчем з "нерадзуррі".

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт висловився напередодні матчу з Інтером в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"У плей-оф треба чекати, що суперник буде у своїх найкращих кондиціях. Для обох команд це дуже важливе протистояння, обидві команди витратили багато сил, щоб дійти цієї стадії.

Ми чекаємо, що Інтер зіграє на межі, дуже зосереджено, але на те ж ми чекаємо і від себе. Ми маємо бути готовими до поєдинку проти команди з індивідуально сильними майстрами. Потрібно зіграти на максимумі", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

У вівторок, 11 квітня, португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Початок поєдинку — о 22:00. Слідкувати за матчем можна в нашій онлайн-трансляції.