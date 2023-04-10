Рамуш: На нас чекає великий поєдинок проти приголомшливої команди

Португалець висловився про поєдинок проти Інтера.

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш висловився напередодні матчу з Інтером в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Будь-який матч на цьому етапі особливий. На нас чекає великий поєдинок проти приголомшливої команди. Постараємося зіграти якнайкраще. Командний дух міцний як ніколи", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

У вівторок, 11 квітня, португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Початок поєдинку — о 22:00. Слідкувати за матчем можна в нашій онлайн-трансляції.