Горецка: Гімн Ліги чемпіонів — найкраще, що є на світі

Німець висловився щодо участі в найсильнішому турнірі світу.

Півзахисник Баварії Леон Горецка розповів про свої емоції, коли він виходить грати в Лізі чемпіонів.

"Гімн Ліги чемпіонів – найкраще, що є на світі. Він просто не може набриднути – мурашки щоразу! Коли слухав його дитиною, завжди уявляв, як стою на полі та махаю вболівальникам на трибунах перед початком матчу. Моя мрія збулася — тепер все це відбувається наяву.

Ліга чемпіонів просто унікальна. За кілька днів до матчу ти тренуєшся з м'ячем Ліги чемпіонів і в якийсь момент починаєш говорити: "Ліга чемпіонів вже близько". Це дійсно особливий турнір, він має чари. Лігу чемпіонів не можна порівняти з іншими турнірами", — цитує футболіста офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Баварія зіграє з Манчестер Сіті. Матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стало відомо, що в цьому матчі не зіграє Шупо-Мотінг.