Стали відомі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вісім команд дізналися своїх суперників у наступній стадії плей-оф найпрестижнішого єврокубку.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру: Наполі (Італія), Баварія (Німеччина), Челсі (Англія), Реал Мадрид (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Бенфіка (Португалія), Інтер (Італія), Мілан (Італія).

За підсумками жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Реал Мадрид (Іспанія) — Челсі (Англія)

Інтер (Італія) — Бенфіка (Португалія)

Манчестер Сіті (Англія) — Баварія (Німеччина)

Мілан (Італія) — Наполі (Італія)

Що стосується півфінальної стадії турніру, то на нас чекають наступні пари:

Мілан (Італія) / Наполі (Італія) — Інтер (Італія) / Бенфіка (Португалія)

Реал Мадрид (Іспанія) / Челсі (Англія) — Манчестер Сіті (Англія) / Баварія (Німеччина)

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.