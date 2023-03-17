Бутрагеньо: Матчі Реала і Челсі будуть рівними

Слова легенди Реала по гарячих слідах жеребкування ЛЧ.

Директор з інституційних зв’язків "бланкос", екснападник Еміліо Бутрагеньо, прокоментував результати жеребкування фінальних стадій Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в 1/4 фіналу "королівський клуб" зіграє проти Челсі нашого Михайла Мудрика.

"Ми усвідомлюємо складність матчу проти Челсі. Ми всі дуже раді. Це команда з величезними ресурсами. Ми знаємо, що це будуть дві надзвичайно рівні гри. Сподіваюся, нам пощастить і ми пройдемо в півфінал. Усвідомлюємо, що можемо конкурувати з будь-ким", — сказав Еміліо Бутрагеньо.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.