Директор Манчестер Сіті Бегірістайн: Ми — фаворити в матчах з Баварією

Сміливі слова функціонера після жеребкування.

Спортивний директор "містян" Чікі Бегірістайн прокоментував результати жеребкування фінальних стадій Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в 1/4 фіналу Манчестер Сіті зіграє з Баварією.

"Голанд – це та частина, що робить нас кращими. Вважаю нас фаворитом. Ми згуртована, стабільна команда, ми мислимо позитивно.

Подивимося, чи зможемо ми вийти у півфінал. Якщо вийдемо та зможемо вибити Челсі чи Реал, буде гарний шанс виграти Лігу чемпіонів", – вважає Бегірістайн.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.