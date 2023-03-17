Саліхаміджич: Ман Сіті — найсильніший суперник із можливих

Слова функціонера Баварії про жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував жеребкування фінальних стадій Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в 1/4 фіналу мюнхенці зіграють з Манчестер Сіті.

"Мені подобається грати проти сильних команд. Наші хлопці дуже зосереджені. Це топжеребкування. На мій погляд, Ман Сіті – найсильніший суперник із можливих. Черговий фінал для нас, нова якісна команда після ПСЖ.

Голанд – один із найкращих нападників у світі. Але ми дуже добре боронилися проти ПСЖ. Але я думаю, що у Сіті зараз справи навіть кращі. На мій погляд, Ман Сіті – Баварія – найцікавіша пара чвертьфіналів. З нетерпінням чекаю", – сказав спортдиректор мюнхенців.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.